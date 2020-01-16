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NYT: ВС США возобновили совместные операции с Ираком

NYT: ВС США возобновили совместные операции с Ираком

Подразделения вооруженных сил США в среду возобновили совместные операции с Ираком, в том числе против террористической группировки "Исламское государство", прерванные после демонстраций протеста перед американским посольством в Багдаде две недели назад. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

По их данным, американские военные стремились как можно быстрее возобновить совместные действия на территории Ирака с целью купировать любые попытки ИГ провозгласить своей победой приостановку таких операций. Как отмечается в публикации, пауза была объявлена американской стороной, но не иракской.

Обострение отношений между Багдадом и Вашингтоном произошло после налета ВВС США 29 декабря прошлого года на лагерь шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" в городе Эль-Каим близ границы с Сирией, который повлек за собой гибель 27 ополченцев. В ответ шиитские активисты предприняли штурм американского посольства в Багдаде 31 декабря.

 




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