Гарегин Второй отслужит панихиду по случаю 30-й годовщины погромов армян в Баку

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине 19 января в конце Святой литургии Его Святейшество Католикос Всех Армян Гарегин II отслужит панихиду по случаю 30-летия погромов армян в Баку. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Первопрестола.

Начало Святой литургии в 11:00.