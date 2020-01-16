Гарегин Второй отслужит панихиду по случаю 30-й годовщины погромов армян в Баку
В Первопрестольном Святом Эчмиадзине 19 января в конце Святой литургии Его Святейшество Католикос Всех Армян Гарегин II отслужит панихиду по случаю 30-летия погромов армян в Баку. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Первопрестола.
Начало Святой литургии в 11:00.
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