Ретроспектива: армянские газеты о погромах армян в Баку,16 января 1990 года

16 января 1990 г., спустя три дня после начавшихся 13 января массовых погромов армян в Баку, в столице Азербайджана, в которой проживали 250 тысяч армян, на первой странице газеты “Советакан Айастан” органа ЦК КПА, Верховного Совета Армянской ССР и Совета Министров было множество статей представителей армянской интеллигенции, которые в эти катастрофические дни преследовали цель - пробудить в армянском народе новую надежду и веру.

Арменпресс представляет цикл статей, посвященных памяти жертв погромов армян в Баку. 30 лет спустя, просматривая страницы истории, мы представляем вам статьи, сообщения и информацию, об армянской резне и других связанных с ней темах, опубликованные в эти дни три десятилетия назад в газетах.

Газета “Советакан Айастан” от 16 января

Наш народ прошел и через более тяжкие испытания. В дни погромов армян в Баку армянский народ, прошедший в своей истории через многочисленные испытания, вновь стоял на грани отчаяния.

В дни погромов армян в Баку армянский народ, прошедший через многочисленные испытания в своей истории, вновь стоял на грани отчаяния. После произошедшего в Сумгаите геноцида, Спитакского землетрясения, кажется, судьба вновь отвернулась от нас. Армянская интеллигенция была той мощной силой, которая в последний момент смогла пробудить в народе надежду на будущее. На первой странице номера газеты “Советакан Айастан” от 16 января вышла статья поэта, лауреата Государственной премии Армянской ССР, члена Союза писателей СССР и КПСС Амо Сагияна “Мы не одни”.

“МЫ НЕ ОДНИ”

С детства мне казалось, и сейчас кажется, что Земля Армении образовалась именно из праха мучеников, защищающих святость этой земли. Казалось также, что первый залог нашего существования - питающее нас наше армянское красное зерно пропитанное кровью наших мучеников…

Богатый многолетний опыт и бедный запас моих познаний сделали это убеждением… Что ж, это наша судьба, корни которой в густом тумане веков. Судьба, от которой избавиться и которую изменить не смогло даже умное и смелое поколение, дошедшее до начала третьего тысячелетия. Это наша судьба, и нас снова осаждают, на нас нападают орды диких племен, вооруженных до зубов, имеющих за спиной силу и наставления кровных и единоверных племен, покровительство мошеннической дипломатии сверхмощных держав. Они приходят не для того, чтобы покорить и поработить нас, разрушать и ломать, а для полного истребления, присвоения нашей истории и вступления в мир в роли древней и цивилизованной нации…

Мой измученный, настрадавшийся, мой мудрый и светлый народ они приходят… Приходят и, как и все враги, ищут своих соучастников под нашей крышей, в тебе, в нас. Нет времени долго думать. Мы должны знать, что паника и страх поражения опасны для нас более, чем сложные заговоры и зверства противника... Знать, что мы не одни. С нами опыт наших вековых испытаний, с нами наши древние боги, с нами наша мысль Маштоца и совесть Нарека…

Если мир спит, и события будут так продолжаться, то значит - к оружию, и пусть наше армянское красное зерно пропитается нашими останками и будет питать наши поколения.

Наш народ прошел и через более тяжелые испытания. Поверим в его окончательную победу.

Амо Сагиян”.

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