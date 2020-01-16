Пожарные-спасатели потушили пожар в автомобиле

В службу “911” 15 января в 03: 23 поступил сигнал, что на улице Магистроса в городе Цахкадзор Котайкской области, возле банка “Арарат” горит припаркованный автомобиль.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.

Выяснилось, что возле дома 2 на улице Магистроса горит автомобиль марки “Nissan Teana”. Пожар был локализован в 03:42, потушен - в 04:14. Полностью сгорели моторная часть, салон автомобиля и передняя левая шина.