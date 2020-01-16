США и Китай уже начали переговоры по второй фазе торгового соглашения

Переговоры между Соединенными Штатами и Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в интервью Fox Business Network вице-президент США Майк Пенс.

"Мы уже приступили к дискуссиям по второй фазе сделки", - сказал он, однако не привел деталей.

Накануне, 15 января, Трамп и Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между США и Китаем. В Госдепе это событие назвали большой победой США.

Соглашение предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе.