ДТП в Гюмри: пострадавших нет

16-го января в 03:22 в службу “911” поступила информация, что возле школы № 19 на улице Вазгена Саргсяна города Гюмри Ширакскоо области произошло ДТП с утечкой топлива. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.

Выяснилось, что автомобиль марки “Opel Astra G” (водитель Ованнес Е. 1990 г.р.) выехал за пределы проезжей части дороги и врезался в дерево, пострадавших нет.

Спасатели обесточили автомобиль и перекрыли подачу топлива.