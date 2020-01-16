Сенат США в четверг начнет рассмотрение дела об импичменте Трампа

Сенат США в четверг начнет рассмотрение обвинений президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, сообщил лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.

Выступая в сенате, Макконнелл заявил, что в четверг в полдень (20.00 мск) заслушают обвинителей из палаты представителей, которые представят сенаторам статьи обвинения Трампа, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В тот же день будет приведен к присяге глава Верховного суда, который будет рассматривать процесс в сенате, где сенаторы будут играть роль присяжных.

Палата представителей проголосовала в среду за передачу дела об импичменте президенту Дональду Трампу в сенат.Главе Белого дома инкриминируют две статьи обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Документ также одобряет семь обвинителей, которые будут представлять Палату представителей на судебном процессе.