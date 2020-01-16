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Спасатели и полицейские предотвратили попытку самосожжения

Спасатели и полицейские предотвратили попытку самосожжения

15-го января в 19:23 в службу “911”  поступила информация, что на крыше канализационной станции в городе Мецамор Армавирской области некий гражданин пытается совершить самосожжение.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС и оперативная группа областного спасательного управления. Спасатели и сотрудники Мецаморского отделения полиции предотвратили попытку самосожжения и спустили гражданина с крыши.




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