Спасатели и полицейские предотвратили попытку самосожжения

15-го января в 19:23 в службу “911” поступила информация, что на крыше канализационной станции в городе Мецамор Армавирской области некий гражданин пытается совершить самосожжение.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС и оперативная группа областного спасательного управления. Спасатели и сотрудники Мецаморского отделения полиции предотвратили попытку самосожжения и спустили гражданина с крыши.