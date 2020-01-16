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На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

Министерство ЧС РА сообщает, что по положению на 09:23 часов 16-го января в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Перевал Варденяц труднопроходим.

Автодорога Сотк-Карвачар закрыта для грузовых автомобилей, для другх – открыта.

На отрезке Шурнух-Катар  автодороги Горис-Капан Сюникской области гололед.

В городах Гавар, Чамбарак Гегаркуникской области, на шоссе Сотк-Карвачар, в городе Чаренцаван Котайкской области, в Сюникской, Тавушской и Лорийской областях идет снег.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.




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