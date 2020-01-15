Министерство по ЧС Армении сообщает, что 15-го января по положению на 20:30 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги.

Как передает Арменпресс, Варденяцский перевал труднопроходим.

Автодорога Сотк-Карвачар для грузовиков с прицепом закрыта, а для остальных - открыта.

На участке Шурнух-"Катари" автодороги Горис-Капан Сюникского марза наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.