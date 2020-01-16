Газета “Айастани Анрапетутюн”: Постоянное загрязнение может устранить способность рек самоочищаться

Постоянное загрязнение может устранить способность рек самоочищаться. В плане управления территорией южного бассейна, утвержденном постановлением правительства отмечается, что в водах рек ЮБ постепенно, по течению вниз, повышается содержание элементов минерализации и пищевого режима, а также тяжелых металлов (в частности, речных бассейнов Вохчи и Мегригета). В среднем и нижнем течении рек содержание указанных загрязнителей всегда было высоким и стабильным, что свидетельствует о непрерывном загрязнении рек.

Отмечается также, что в воде рек Кишкошт и Айригет происходит осадка растворенных в воде металлов и превращение их в тину. Тяжелые металлы накапливаются в руслах рек. Благодаря этому высокое содержание металлов в устье реки Айригет уменьшается, и в результате, впадая в реку Сисиан, Айригет уже не загрязняет реку Сисиан. Однако постоянное загрязнение русла рек Кишкошт и Айригет в конечном итоге приведет к серьезным проблемам водных экосистем рек и ликвидации их способности к самоочищению. В результате будут загрязнены также и реки, в которые впадают притоки Сисиан и Воротан”.

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