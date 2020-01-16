Газета “Айастани Анрапетутюн”: Расширена география международного сотрудничества Республики Арцах

“Вчера министр иностранных дел Масис Маилян на пресс-конференции с журналистами подвел итоги деятельности внешнеполитического ведомства в 2019 году. Согласно Маиляну краеугольным камнем внешней политики Арцаха являются расширение рамок международного признания и международного сотрудничества Арцаха, укрепление взаимодействия и дружественных связей между Арцахом и другими государствами и расширение вовлеченности республики в процесс мирного урегулирования. Говоря о достижении поставленных целей, он отметил, что год был довольно плодотворным. Были продолжены усилия, направленные на укрепление международных связей, предприняты шаги по расширению географии международного сотрудничества Арцаха.

Министр отметил также важность продолжения усилий по расширению децентрализованного сотрудничества между административно-территориальными единицами Арцаха и разных стран. В качестве главного политического события года глава МИД также подчеркнул важность состоявшейся в Степанакерте в октябре конференции Кругов друзей Арцаха “Сотрудничество во имя справедливости и мира”. В конференции приняли участие представители парламентских групп и Кругов дружбы, городов-побратимов, а также представителей административно-территориальных единиц различных стран, признавших независимость Арцаха или сотрудничающих с Арцахом.

В ходе пресс-конференции глава ведомства коснулся также и процесса урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, отметив, что процессы, связанные с международным признанием Республики Арцах, расширением его вовлеченности в международные процессы и переговорами по мирному урегулированию конфликта, протекают параллельно”.

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