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Премьер-министр совершенно здоров и у него нет проблем со здоровьем: он прошел медобследование

Премьер-министр совершенно здоров и у него нет проблем со здоровьем: он прошел медобследование

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 января прошел очередное комплексное медицинское обследование в медицинском центре “Наири”. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

«В ответ на ваш запрос сообщаем, что 12 января премьер-министр Никол Пашинян прошел очередное комплексное медицинское обследование в медицинском центре “Наири”. Комплексное медицинское обследование показало, что премьер-министр совершенно здоров и у него нет проблем со здоровьем», - сообщили в ведомстве.




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