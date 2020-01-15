Премьер-министр совершенно здоров и у него нет проблем со здоровьем: он прошел медобследование

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 января прошел очередное комплексное медицинское обследование в медицинском центре “Наири”. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

«В ответ на ваш запрос сообщаем, что 12 января премьер-министр Никол Пашинян прошел очередное комплексное медицинское обследование в медицинском центре “Наири”. Комплексное медицинское обследование показало, что премьер-министр совершенно здоров и у него нет проблем со здоровьем», - сообщили в ведомстве.