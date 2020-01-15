Дуэт женщин-астронавтов во второй раз в истории вышел в открытый космос с борта МКС

Американские астронавты Джессика Меир и Кристина Кук в среду вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для продолжения операции по замене устаревших никель-водородных аккумуляторов на новые более мощные литий-ионные. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выход астронавтов в космический вакуум начался в 06:35 во времени Восточного побережья США (14:35 по Москве). Ожидается, что он продлится около 6,5 часов. Работы по замене аккумуляторов будут осуществляться на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей. Обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года.

Это уже второй выход в открытый космос женского дуэта американских астронавтов. Впервые в истории за борт МКС сразу две женщины выходили в октябре 2019 года. В ходе пребывания в открытом космосе, которое продолжалось около 6,5 часов, Меир и Кук успешно заменили вышедший из строя один из энергоблоков на ферме МКС, отвечающий за зарядку/разрядку внешних аккумуляторных батарей станции.

Меир и Кук предстоит выйти в открытый космос еще 20 января для завершения всех работ по замене аккумуляторов. После монтажа всех новых аккумуляторов, срок службы которых составляет 10 лет, они позволят значительно улучшить энергоснабжение МКС.