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В Великобритании начали продавать тупые ножи

В Великобритании начали продавать тупые ножи

Компания Vinеrs из Великобритании, производящая столовые приборы, начала продавать кухонные ножи с тупыми концами. Таким образом производитель предложил бороться с преступностью. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Insider.

Представители Vinеrs уточнили, что новая линейка ножей создана в ответ на растущую статистику преступлений, совершенных с применением холодного оружия в стране. Квадратный наконечник неспособен проколоть кожу, заверил производитель.

В компании указали, что за последний год ножами и другими колющими предметами в Великобритании воспользовались 44 тысячи преступников. Жертвами ножевых ранений стали 285 человек. Показатель стал самым высоким с 1946 года. Власти Соединенного королевства пересмотрели закон и приравняли кухонные ножи к наступательному оружию. После этого многие магазины отказались от продажи ножей.

 




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