Путин предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты России

Российский лидер Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

По мнению действующего главы государства, кандидаты в президенты должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.

"Еще более жесткие требования должны применяться к лицам, претендующим на должность президента Российской Федерации. Предлагаю здесь закрепить требования о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее", - сказал Путин.





