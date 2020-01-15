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Самая красивая в мире женщина сфотографировалась в сетке на голое тело

Самая красивая в мире женщина сфотографировалась в сетке на голое тело

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, показала серию снимков, сделанных перед зеркалом. Публикация появилась Instagram-аккаунте знаменитости, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На фотографиях Хадид позирует в ванной в прозрачном боди из сетки на голое тело. Производитель вещи — английский модный дом Burberry. Наряд украшен пайетками и стразами, которые окаймляют овальные вырезы по бокам и над грудью модели. В описании к посту Хадид отметила профиль бренда Burberry и его креативного директора модельера Риккардо Тиши.

Публикация модели собрала более миллиона лайков.

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