Австралии потребуется не менее века для восстановления после пожаров

Австралии потребуется 100 лет для восстановления после масштабных природных пожаров, которые продолжаются с осени прошлого года, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По данным пожарной службы, именно такое время уйдет на то, чтобы вернуть Австралию в то состояние, в котором страна была до пожаров.

Как сообщает НАСА, шлейф дыма от пожаров "совершит по меньшей один полный оборот вокруг земного шара, что повлияет на атмосферные условия во всем мире".

Кроме того, небо в Новой Зеландии "резко изменило цвет", вызвав "серьезные проблемы с качеством воздуха".

Британские СМИ отмечают, что во время Нового года следы дыма от австралийских пожаров были замечены в Южной Америке, а к 8 января этого года шлейф дыма "наполовину обогнул земной шар".

Ожидается, что более прохладные погодные условия и прогнозируемые дожди помогут бороться с пожарами.

На данный момент на востоке Австралии все еще активны более 100 очагов пожаров.

Сообщается, что лесные пожары уничтожили треть популяции коал.