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Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий

Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий

Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Во вторник, 14 января, Маркл посетила женский кризисный центр в канадском городе Ванкувер. «Посмотрите, с кем мы сегодня имели честь пить чай! Герцогиня Сассекская Меган Маркл заглянула к нам в гости, чтобы обсудить насущные вопросы, касающиеся женщин», — поделились представители центра в официальной Facebook-группе.

В комментариях пользователи сети восхитились внешним видом Маркл. «Мне нравится, что она пришла в повседневной одежде, а не в "наряде герцогини", так сказать. Она очень приземленная, такая же, как Гарри», — отметила юзер Люси Харрисон.

Сейчас Маркл проживает в Канаде с восьмимесячным сыном Арчи и активно занимается благотворительностью. Ее муж Гарри находится в Великобритании.

 

 




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