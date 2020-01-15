Созвано внеочередное судебное заседание по вопросу меры пресечения в отношении Манвела Григоряна

15 января в 18:00 прокуратура созвано внеочередное судебное заседание, чтобы обсудить целесообразность изменения меры пресечения из-за ухудшения состояния здоровья бывшего депутата НС Манвела Григоряна. Об этом сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении.

14 января Григорян был переведен в реанимационное отделение медицинского центра “Наири”.

14 января по поручению защитника прав человека сотрудники аппарата посетили Манвела Григоряна, который находится в отделении интенсивной терапии и реанимации медицинского центра “Наири”, поговорили с ним и его адвокатами наедине.

Вопросы, связанные со здоровьем Манвела Григоряна, были обсуждены с его врачом. Во время частного разговора сознание Манвела Григоряна было ясным.

Врачи говорят, что состояние его здоровья стабильно тяжелое, Григорян находится под постоянным медицинским наблюдением и получает необходимые лекарства.

Манвел Григорян находится под арестом с января 2018 года, он обвиняется в незаконном хранении оружия и боеприпасов, присвоении имущества на сумму более 101 млн драмов, уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд драмов, растрате более 1 млрд драмов из государственных средств и хищении с вымогательством имущества на сумму 37 млн драмов.