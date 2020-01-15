Новая системы социальной помощи должна помочь людям преодолеть бедность: Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого была обсуждена новая концепция оценки социальной необеспеченности и социальной помощи.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, коснувшись концепции, Никол Пашинян отметил:

“Я хочу сказать пару слов об этой работе. Почему эта тема вообще возникла и оказалась в нашей повестке дня? Очень важно подчеркнуть стратегическую и идеологическую цель, которую мы ставим в основу инициативы по реформированию системы. Моя оценка, возможно политическая, заключается в том, что система оценки социальной необеспеченности и социальной помощи в Армении, сознательно или подсознательно, была направлена на консервирование или сохранение бедности. То есть, какую проблему мы решаем, когда даем человеку социальное пособие? Мы даем неимущему человеку социальное пособие, чтобы он оставался бедным, потому что мы говорим: смотри, если вдруг станет известно, что у тебя есть корова и ты получаешь молоко, мы лишим тебя пособия, ты не работай, потому что если мы узнаем, что ты работаешь и получаешь зарплату, мы лишим тебя пособия.

Идеологическая трансформация, которую мы предлагаем осуществить, заключается в следующем: мы хотим, чтобы система помогала людям преодолеть бедность, а не оставаться в нищете. В 2018 году я несколько раз давал оценку, и может возникнуть вопрос: почему система должна хотеть, чтобы бедные оставались бедными? Существует очень конкретная причина. Это нужно было для того, чтобы бедные на предстоящих выборах были более склонны к тому, чтобы взять 5 000, 10 000 драмов, пойти и проголосовать за силы и кандидатов, которые дают им эти 5000 или 10 000 драмов.

Почему же мы заинтересованы в том, чтобы оказавшийся в бедности человек, преодолел бедность? По очень простой причине: потому что мы говорим, что власть в Республике Армения должна формироваться исключительно посредством свободного волеизъявления народа. Мы также неоднократно заявляли, что считаем бедность и исходящие из нее эффекты одним из основных препятствий на пути не только экономического развития Армении, но и институционального становления демократии. И очень важно, чтобы мы подчеркнули нашу цель, чего мы хотим. Мы хотим помочь бедному, отчаянному, оказавшемуся в тупике гражданину стать достойным и гордым гражданином, который своей работой обеспечивает свой достаток, свое благосостояние”.

Министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян сообщила, что созданная в феврале 2019 года решением премьер-министра рабочая группа проделала определенную работу в течение года и разработала рекомендации, в частности, по принципам оценки и предоставления финансовой помощи. Ожидается, что предлагаемые изменения сделают критерии оценки социальной необеспеченности более объективными, автоматическими и целенаправленными. Представители рабочей группы отметили, что новая система оценки социальной необеспеченности и социальной помощи будет направлена на удовлетворение четырех социальных потребностей: материальная обеспеченность, здравоохранение, образование и жилищные условия. Новой концепцией предлагается перейти от текущей оценки социальной необеспеченности, основанной на необходимости потребления, к оценке на основе доходов или минимально гарантированного дохода. Была обсуждена разработанная для этой цели методология, был представлен анализ сценариев возможных воздействий и ожидаемых результатов новой системы. Было отмечено, что новый метод оценки социальной необеспеченности на основе доходов учитывает такие факторы, как занятость семьи и демографический потенциал, минимальная потребительская корзина, неформальная экономика и так далее.

Премьер-министр Пашинян поручил продолжить обсуждения и расширить рамки рабочей группы, чтобы обсудить также варианты обеспечения компонентов здравоохранения и образования.