Режиссер Каро Балян в Александринском театре представит постановку “Шагане. Тайна поэта”

Спектакль “Шагане. Тайна поэта”, посвященный армянской девушке Шагане, сыгравшей роль в жизни выдающегося русского поэта Сергея Есенина, главную роль в котором играет актриса русского театра и кино Тата Хачатрян, выйдет на сцену Александрийского театра.

Показы запланированы на 7 - 8 февраля.

В беседе с корреспондентом Арменпресс режиссер Каро Балян сказал, что репетиции начались в Армении, чтобы суметь совместить их с процессом организации Шекспировского международного театрального фестиваля. Ереванская премьера спектакля состоялась в Государственном театре музыкальной комедии им. А. Пароняна.

“Надеюсь, он понравится и российскому зрителю. Я с детства любил произведения Есенина, но изучая этот материал, раскрыл большой мир, по-новому воспринял поэта и Шагане”, - отметил Балян и добавил, что в вопросе постановки спектакля ему очень помогли родственники Шагане -Асмик Маркосян, иерей Кюрег Талян, который в спектакле читает молитву о первом замужестве Шагане. Он подчеркнул, что постановка на русском языке, молитвы также на армянском языке.

Балян признался, что обратился к Шагане, потому что эта тема его всегда волновала. “Наша соседняя страна распространяет слухи о том, что якобы Шагане была азербайджанкой. Кроме того, когда говорят о Есенине, вспоминают и о его женах - о Дункан, Зинаиде Райх, Толстой, но мало кто помнит Шагане, в то время как именно она вдохновила Есенина создать цикл стихов “Персидские мотивы”, в который он включил и известное произведение “Шагане, ты моя Шагане”. Не говорить о Шагане, не говорить о том, что она была армянкой, просто недопустимо", - заключил режиссер.

Анжела Амбарцумян