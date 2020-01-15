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В МЧС не будет сокращения штатов: министерство распространило заявление

В МЧС не будет сокращения штатов: министерство распространило заявление

“В порядке, установленном Законами “Об органах системы государственного управления”, “О регулировании управленческих правоотношений” и приказом министра по ЧС, с целью повышения эффективности и направленности работы Министерства по чрезвычайным ситуациям, путем оптимизации осуществляются структурные изменения, в результате которых будут сокращены повторяющиеся штаты и функции”.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба МЧС Армении.

“Сокращающиеся штаты центрального аппарата будут перемещены в профилактические и реагирующие подразделения, сохраняя действующее число штатов спасательных служащих. В результате изменений работа спасательной службы станет более эффективной, более подготовленной к политике предотвращения и быстрого реагирования, принятой министерством”, - говорится в сообщении.




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БелТА

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