Британский посол покинул Иран, сообщили СМИ

Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэр, предположительно, уехал из Ирана в соответствии с правилами. Как передает Арменпресс, об этом сообщает иранская телерадиокорпорация IRIB.

Ранее агентство Tasnim сообщало, что Макэр покинул Тегеран.

"Говорят, что посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэр уехал из Ирана после предварительного уведомления и в соответствии с правилами", - говорится в сообщении телерадиокорпорации.

Ранее сообщалось, что правительство Ирана рассматривает возможность высылки Макэра в соответствии с международными законами после его участия в протестах в Тегеране.

Иранское агентство Tasnim ранее сообщало, что Макэра задержали на некоторое время, но позже дипломат был отпущен. Иранские СМИ заявили, что посол якобы присутствовал на субботних протестах в Тегеране и "занимался организацией, подстрекательством, а также руководил некоторыми радикальными действиями". Речь шла об акции сотен студентов у здания университета имени Амира Кабира в столице Ирана, собравшихся в субботу почтить память погибших при крушении украинского самолета.