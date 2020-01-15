Гагик Хачатрян из уголовно-исполнительного учреждения переведен в больницу

Бывшего министра финансов Армении, бывшего председателя КГД Гагика Хачатряна перевели в МЦ “Астхик”. Как передает Арменпресс, адвокатская группа сообщила, что накануне возникла необходимость оказания ему медицинской помощи, врачи констатировали необходимость кардиологических и других неотложных исследований и лечения. Утром 15 января Гагик Хачатрян из УИУ “Ереван” был доставлен в МЦ “Астхик” и в настоящее время находится под наблюдением врачей.

Гагик Хачатрян уже 6 месяцев находится под арестом. В рамках дела, расследуемого в Специальной следственной службе, бывшему министру финансов РА, бывшему председателю КГД ему предъявлено обвинение по пункту 1 части 38-179 3 Уголовного кодекса РА (растрата в особо крупных размерах). Ущерб, нанесенный государству по уголовному делу, в размере 800 млн драмов был восстановлен.

Бывший чиновник обвиняется в злоупотреблении должностным положением и в растрате в особо крупном размере. Его племянник, который был высокопоставленным чиновником КГД, также обвиняется в особо крупной растрате. Хачатрян и его племянник были задержаны Службой национальной безопасности Армении вечером 27 августа.

Ранее в тот же день на территориях, принадлежащих Хачатрянам, были проведены обыски. Уголовное дело касается предполагаемых преступлений, совершенных в период его пребывания на должности.