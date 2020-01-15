МЧС опровергает сведения о закрытии одного из отделов спасательной службы

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения опровергает информацию о закрытии отдела по организации спасательных учений и спасательных тренировок спасательной службы. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба МЧС Армении.

“Сегодня на сайте hayeli.am была опубликована информация о том, что закрывается отдел по организации спасательных учений и спасательных тренировок спасательной службы МЧС. Сообщаем, что информация не соответствует действительности, отдел действует и ни один сотрудник не был уволен.

Просим в подобных случаях уточнять достоверность информации в управлении по информации и связям с общественностью МЧС”, - говорится в сообщении.