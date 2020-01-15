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Полиция на Сицилии пресекла масштабную аферу мафии, арестовав более 90 человек

Полиция на Сицилии пресекла масштабную аферу мафии, арестовав более 90 человек

Итальянская полиция в среду пресекла масштабную аферу мафии на Сицилии по краже денежных средств, предназначенных для фермеров от властей Евросоюза. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в среду западные СМИ.

В итальянской прокуратуре сообщили, что в ходе рейдов в городе Мессина были арестованы 94 человек. Среди них - главы двух мафиозных кланов, нотариус, предприниматели и государственные служащие, которые были ответственны за получение денежных средств фермерами.

По данным полиции, мафиозные кланы провели сотни мошеннических операций, в ходе которых украли примерно 10 млн евро из фондов ЕС.

Сотрудники полиции отмечают, что местные жители "смирились" с присутствием и деятельностью мафии.

 




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