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ПА Армении создаст рабочую группу, фиксирующую нарушения прав адвокатов

ПА Армении создаст рабочую группу, фиксирующую нарушения прав адвокатов

На заседании Совета Палаты адвокатов Армении 14 января 2020 года был обсужден вопрос предотвращения / устранения препятствий, связанных с профессиональной деятельностью адвокатов, а также случаев угроз и оскорблений, звучащих в адрес адвокатов.

Члены Совета констатировали, что случаи препятствования профессиональной деятельности адвокатов продолжаются и часто сопровождаются оскорблениями, ругательствами и угрозами в адрес адвокатов.

Председатель Совета сообщил, что по этим вопросам неоднократно обращались к компетентным должностным лицам, в том числе предлагали криминализировать оскорбление адвоката в связи с его профессиональной деятельностью, однако до сих пор эта проблема не решена.

По предложению членов Совета, председатель Палаты адвокатов создаст рабочую группу под координацией члена Совета Гаяне Демирчян, с целью констатации и представления случаев, препятствующих профессиональной деятельности адвокатов в последнее время, а также угроз и оскорблений в адрес адвокатов.




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