Никол Пашинян был допрошен по делу о прослушивании

В производстве Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА рассматривается уголовное дело по факту совершения преступного деяния, предусмотренного частью 1 статьи 309 Уголовного кодекса РА, возбужденного в связи с прослушиванием телефонных разговоров между премьер-министром РА Николом Пашиняном и экс-директором СНБ РА Артуром Ванецяном, а также между начальником ССС РА Сасуном Хачатряном и экс-директором СНБ РА Артуром Ванецяном, аудиозаписи которых появились в интернете 11 сентября и 5 декабря, также и по факту видимого злоупотребления должностными полномочиями упомянутыми должностными лицами, в рамках которого предметом расследования является вмешательство в осуществление правосудия в отношении судей, рассматривавших ходатайства об аресте Роберта Кочаряна и Юрия Хачатурова. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала начальник управления по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.

В качестве свидетеля по данному уголовному делу премьер-министр Армении Никол Пашинян явился в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении и был допрошен для выяснения обстоятельств возможных вмешательств в деятельность судов.

В производстве Главного управления по особо важным делам Следственного комитета РА рассматривается также уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 146, пункту 4 части 3 статьи 254 Уголовного кодекса РА и расследуемое по факту незаконного прослушивания телефонных разговоров бывшего директора СНБ и начальника ССС, в рамках которого премьер-министр РА Никол Пашинян был допрошен в качестве потерпевшего в связи с нарушением его прав и законных интересов.

Оба допроса длились всего 2 часа 35 минут.