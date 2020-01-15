Произошедшее с армянами в 1990 году было типичным геноцидом. Очевидец Бакинских погромов

При первых признаках развала Советского Союза и ослабления власти в Азербайджане возобновилась политика погромов армян. В особенно тяжелой ситуации оказалась многотысячная армянская община Баку, которая переживала массовые погромы уже два раза, в 1905 и 1919 годах. После резни армян в Сумгаите в феврале 1988 года волна насилия добралась и до Баку, заставив тысячи армян оставить свои дома и покинуть город. Апогеем погромов стал январь 1990 года, когда при попустительстве и непосредственном участии властей советского Азербайджана в течение недели в городе убивали армян. С 13 по 19 января жертвами погромов стали сотни бакинских армян, а десятки тысяч были изгнаны. На сегодняшний день сохранились многочисленные свидетельства погромов, которые ясно показывают весь ужас, пережитый армянами.



Свидетелем армянских погромов стала жительница Баку Жанна Коцишевская. Жанна родилась в Баку и работала на кафедре высшей математики Института нефти и химии. Здание располагалось на проспекте Ленина, рядом с одноименной площадью, которая стала эпицентром митингов, организованных «Народным фронтом Азербайджана».

Коцишевская вспоминает: «Отправной точкой всех этих событий, естественно, стала сумгаитская резня… Через несколько дней после того, как о трагедии стало известно, я зашла в гастроном. В этот момент к продавщице-азербайджанке подошел молодой парень и начал весело рассказывать о том, какой, дескать, хороший урок получили армяне в Сумгаите».

По ее словам, в Баку были случаи, когда студенты, которые были членами движения национального фронта, врывались в аудитории, избивали и даже намеревались выбросить из окна преподавателя-армянина, что было предотвращено другими студентами.

Свидетельства Коцишевской и многих других очевидцев подтверждают, что в тот период Баку стал опасным местом для армян. Матери не знали — увидят ли снова они своих детей живыми или нет. Никто из армянской общины не мог быть уверен, в том, что он сможет вернуться в целости после выхода из дома. Азербайджанцы нападали на школы и здания, где работали или учились армяне.

«Незадолго до введения в Баку советских войск и комендантского часа в институтскую аудиторию, где я вела занятие, ворвалась группа студентов азербайджанского сектора и стала угрожать: «Чтобы завтра ты на работу не выходила. Попробуй только прийти! Мы знаем, где учатся твои дети. Если ты этого не сделаешь, мы их тикя-тикя», – и показывают жестами, то есть на мелкие кусочки порежем. Мои студенты выдворили их из аудитории и начали меня успокаивать», — вспоминает Жанна Коцишевская.

Она также вспоминает, что у ее матери на работе время от времени вдруг раздавался клич-предупреждение: «Армяне, прячьтесь!». И вот врачи, медсестры, санитарки армянского происхождения должны были залезть в поликлинике в шкафы, под столы, куда угодно, запираться в туалетах, в кладовках, потому что «Народный фронт» приходил проверять — есть ли еще армяне в данном учреждении.

Имеющиеся факты и свидетельства говорят о том, что погромы были заранее спланированы: наличие зарегистрированных армян было уточнено заранее с помощью списка талонов для питания, также погромщикам были известны адреса квартир и домов, принадлежащих армянам. Ж. Коцишевская также вспоминает про странную кампанию, начавшуюся в конце августа 1988 года, когда работники жилищно-коммунальных хозяйств ходили по домам и регистрировали имена последних оставшихся в городе армян.

«Когда один из них заявился к нам, я спросила, почему они записывают только армян. Он ответил, что, мол, это нужно для их защиты. На мой следующий вопрос – от кого именно защищать, он не ответил. Я не успокоилась и позвонила в ЦК партии, задав тот же вопрос: почему в нарушение конституции составляются списки людей по национальному признаку? Там ответили, что такого распоряжения не было и пообещали разобраться и сообщить. Естественно, никто мне потом не позвонил и ничего не сообщил», — рассказывает Жанна Коцишевская.

Причину переписей Жанна и многие другие узнали несколько месяцев спустя. После концерта сына Жанны в музыкальной школе, они зашли к ее матери, а потом узнали, что на их квартиру было совершено нападение.

«Дома в этот момент находилась моя свекровь, довольно пожилая женщина. Видимо, после составления списков армянских квартир они приступили к нападениям на них».

Коцишевская также вспоминает ужасные сцены, происходившеся на вокзале в начале января, когда она провожала свою свекровь в Москву. Везде были бродящие по всему вокзалу и искавшие армян бандиты. Находя армян, они в лучшем случае только грабили их, беря с собой только самое ценное.

«Мы увидели, как толпа молодых людей – лет 16–20 – гнала перед собой очень старую женщину, у которой на одной ноге была тапочка, а другая нога – босая. В руках у старушки был чайник, а на лице было написано искреннее удивление – за что?! И ее пинками и ударами в спину эта банда гнала по перрону, выкрикивая: «Давай, убирайся в свою Армению!».

13-14 января 1990 года Жанна находилась в их второй квартире на улице Баилова. Она привела двух соседских детей-армян, чтобы порадовать их мультфильмом по редкому тогда цветному телевизору. Именно в это время у них во дворе начались погромы армянских квартир. В дом, где жили эти дети, ворвались погромщики. Их бабушку вывели во двор и стали избивать и волочить по асфальту, она потом скончалась от ран. «Дети стояли у окна и кричали, я не могла их оттащить...».

Семье Коцишевской удалось добраться до порта. Там она увидела множество армян, многие из которых были в ужасающем состоянии: изнасилованные, избитые, раненые.

«Для меня все произошедшее в Баку – типичный пример настоящего геноцида, осуществленного против лиц армянской национальности», — отмечает Жанна Коцишевская.

До сих пор неизвестно точное количество армян, погибших и пострадавших в результате погромов. Преступление остается безнаказанным, а политика армянофобии и расизма в современном Азербайджане процветает. Это несет большую опасность не только для Армении и армян, но и для всего региона и цивилизованного мира.

Интервью взято из книги «Бакинская трагедия в свидетельствах очевидцев», (2016г., стр. 21, онлайн версия), которая была осуществлена в рамках проекта «Обыкновенный геноцид». Свидетельства Жанны Коцишевской представлены в сокращенном варианте. Полную версию, а также свидетельства других очевидцев можно прочесть в первой и во второй части той же книги.