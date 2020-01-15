Армения приближается к космосу

Постоянная комиссия НС по экономическим вопросам дала положительное заключение представленному правительством пакету законопроектов, который регулирует космическую деятельность в Армении, включает в себя вид деятельности, подлежащей лицензированию, предоставляет налоговые льготы.

Как передает Арменпресс, законопроект “О космической деятельности” и пакет законопроектов “О внесении изменений и дополнений в прилагаемые законы” представил министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян.

Проектом Закона “О космической деятельности” регулируются отношения, связанные с организацией и осуществлением космической деятельности в РА, определяются понятия, принципы космической деятельности, техники, объектов, инфраструктур и пространства, а также устанавливаются полномочия правительства и уполномоченного органа. Предполагается космическую деятельность включить в список видов деятельности, подлежащих лицензированию”, - представил Аршакян.

В частности, предлагается организациям, осуществляющим космическую деятельность, предоставлять налоговую льготу, чтобы действующие в этой сфере компании вместо поиска стран с более мягкими регулировками развернули экономическую деятельность в Армении. Согласно предлагаемому пакету, космические объекты и техника подлежат обязательной регистрации и должны содержать указание, подтверждающее их принадлежность Республике Армения. Предполагается также и страхование риска ущерба жизни, здоровью космонавтов, сотрудников объектов космической инфраструктуры или жизни, здоровью и имуществу других лиц.

Аршакян сообщил, что в настоящее время космическая деятельность в Армении регулируется нормами международного права. Для космических исследований и космической промышленности необходимо регулирование космической деятельности и ее доведения до уровня экономически выгодного использования.