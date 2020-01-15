Огонь искусственно был получен неандертальцем: результаты раскопок армянских археологов

В Армении археологи обнаружили интересные факты, касающиеся каменного века. Во время раскопок в археологическом памятнике “Лусакерт 1” были обнаружены тяжелые ароматические углеводы. Специальными исследованиями было доказано, что они свидетельствуют о наличии источника получения огня. Об этом на пресс-конференции в зале Арменпресс сказал директор Института археологии и этнографии НАН РА Павел Аветисян.

“Речь идет о том культурном пласте, который оставил неандертальский человек. До этого открытия были приняты точки зрения, что огонь получил и использовал человек разумный. Неандертальский человек не мог искусственно получить огонь. Однако эти раскопки показали, что огонь искусственно был получен неандертальцем. Это достаточно серьезное исследование, которое имеет международное значение”, - сказал Павел Аветисян.