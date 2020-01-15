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В Иране заявили о значительных убытках для экономики страны из-за санкций США

В Иране заявили о значительных убытках для экономики страны из-за санкций США

Ущерб в сотни миллиардов долларов нанесен иранской экономике в результате действующих в отношении Тегерана санкций со стороны США. Об этом заявил в среду в Нью-Дели министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Наша [иранская] экономика в минувшие два года понесла значительные убытки [из-за введенных США ограничений]", - цитирует министра телеканал Al Arabiya. Зариф добавил, что в этом контексте "можно говорить о потерях в сотни миллиардов долларов",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Он вместе с тем подтвердил, что Тегеран "не заинтересован в переговорах с Соединенными Штатами".

Министр иностранных дел Ирана прибыл в Нью-Дели для участия в международной конференции "Диалог Райсина".

 




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