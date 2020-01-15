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После призыва премьер-министра количество выпущенных ККМ чеков резко увеличилось

После призыва премьер-министра количество выпущенных ККМ чеков резко увеличилось

В 2019 году в Армении было выпущено 120 млн 36 тыс. 875 чека ККМ, что на 38% больше, чем в 2018 году.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“По уточненным данным, в течение 2019 года в Армении было выпущено 120 млн 36 тыс. 875 чеков ККМ, или на 38% больше, чем в 2018 году. В результате, по сравнению с 2018 годом зафиксирован торговый оборот, который больше на 345 млрд 413 млн драмов или на 21,9% . Я благодарен всем тем гражданам, которые требуют чеки ККМ, и всем тем хозяйствующим субъектам, которые даже без требования выдают их”, - написал Пашинян.




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БелТА

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