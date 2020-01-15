Одобрен проект компенсации подоходным налогом платы за обучение работающих студентов

Комиссия по экономическим вопросам Национального собрания РА одобрила проект, которым предлагается вернуть подоходный налог для лиц, обучающихся по ряду специальностей в магистратуре, аспирантуре и ординатуре и работающих одновременно, с целью компенсации платы за обучение.

Как передает Арменпресс, законопроект ”О внесении дополнений в Налоговый кодекс Армении” представили в комиссии соавторы - руководитель фракции “Мой шаг” Лилит Макунц и депутат Сисак Габриелян.

“Подоходный налог граждан, которые будут работать параллельно с учебой, будет возвращен для платы за обучение. Вначале проект касался и студентов бакалавриата, однако, поскольку пока не принят Закон “Об образовании”, на данном этапе мы планируем применить это регулирование для магистратуры, аспирантуры и ординатуры”, - сказал Сисак Габриелян.

Он подчеркнул, что программа правительства и программа блока “Мой шаг” поощряют преодоление бедности, особенно посредством образования и работы.

Для прогнозируемости рисков на бюджете проектом предусмотрено, что предлагаемая льгота будет действовать по специальностям, установленным правительством. Сегодня в Армении есть ряд сфер, где спрос на специалистов очень велик, но их нет. Такими сферами являются ИТ, сельское хозяйство, архитектура и т.д.”, - сказал Габриелян и добавил, что фактически на начальном этапе предлагаемый проект распространится только на определенные специальности.

Соавтор Лилит Макунц коснулась философии проекта, подчеркнув, что чрезвычайно важно, что они поощряют работу. “Иногда даже в магистратуре плату за обучение берут на себя родители, семьи, но мы считаем, что в этом возрасте студенты могут и работать, и оплачивать учебу. Формируется также и психология, подход, который может быть заразительным и для других сфер”, - сказала она и заметила, что это даст возможность в магистратуре параллельно с работой изменить специальность, выбранную инерционно в бакалавриате.

Замминистра финансов Армении Арман Погосян отметил, что предлагаемая система очень похожа на покупку квартир посредством ипотечных кредитов и систему возврата выплачиваемых за кредит процентов. Однако в основе программы жилищного строительства заложен тезис о том, что строительство - одна из тех сфер экономики, которая имеет достаточно выраженное мультипликативное воздействие. И расширение ее объемов порождает новые налоговые базы, следовательно, и новые налоговые доходы для государства, за счет которого эти возвраты и производятся. Мы не можем сказать того же, относительно сферы образования, поскольку сфера образования не имеет мультипликативного эффекта. Сфера образования освобождена от НДС, то есть, эта сфера, если по этому проекту будет иметь определенный рост, она не будет формировать новые базы налогообложения, не будет генерировать новые налоговые доходы. Однако с принятием этого закона мы берем на себя постоянные расходы, постоянно возвращая эти суммы”, - сказал Погосян.

Он не согласился с выдвинутым проектом тезисом о том, что это заставит наемных работников принуждать работодателей регистрировать их. Погосян подчеркнул, что это, конечно, порочное явление, с которым нужно бороться, однако считает, что предлагаемый инструмент не даст такой возможности.

Проект на заседании комиссии получил положительное заключение.