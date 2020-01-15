Armenia Wine: достижения 2019 года и приоритеты 2020

Винодельня Armenia Wine, история которой началась в 2006 году, благодаря своим винам-призерам, образцовым виноградникам и внедренным сверхсовременным технологиям стала символом современного армянского виноделия. Обобщая впечатляющие результаты 2019 года, компания приступает к реализации новых инвестиционных программ на 2020 год.

Виноградники XXI века и органическое виноделие

Еще с 2017 года винодельня Armenia Wine приступила к развитию органического виноделия, постоянно отмечая важность сохранения окружающей среды, а также честного поведения в отношении потребителя и сотрудников.

Продолжая расширение собственных виноградников, в 2019 году компания разбила в селе Сасуник Арагацотнской области еще 14 га органических виноградников, таким образом, доведя площадь собственных виноградников до 74 га.

Вина Armenia Wine производятся из закупленного в четырех областях Армении винограда армянских и европейских сортов. К переработанным в прошлом году около 15 сортам винограда добавлены еще два: органический Сиран и Пти Вердо. В течение 2019 года компания закупила более 7000 тонн винограда у порядка 600 поставщиков.

Победы и партнеры на международном рынке

С самого первого дня создания винодельни Armenia Wine одной из ее миссий является наилучшим образом представить армянское вино на международном рынке.

Armenia Wine сотрудничает с компаниями из более чем 26 стран мира и тем самым представляет нежнейший аромат армянского терруара на российском, белорусском, чешском, американском, канадском, французском и других рынках.

Являясь одним из крупнейших экспортеров, компания в 2019 году обрела шесть новых партнеров и увеличила объемы экспорта на 25%.

В прошлом году компания представила вина собственного производства на 5 международных выставках, удостоившись 27 медалей: 5 золотых, 6 серебряных и 16 бронзовых.

Достижения на местном рынке

За 11 лет своей деятельности винодельне Armenia Wine удалось стать одним из самых известных и любимых потребителями брендов вина. В 2019 году продукция компании была представлена примерно в 7000 торгово-сервисных пунктах Армении и Нагорного Карабаха, увеличив объем реализации более чем на 35%.

Энотуристический центр

В прошлом году винодельню – как один из энотуристических центров Армении – посетили более 7000 туристов из порядка 15 стран.

Посещая винодельню, туристы знакомятся не только с продукцией Armenia Wine, но также историей и культурой армянского виноделия, искусством дегустации вина. А действующий на территории винодельни салон-магазин "Азарашен" позволяет посетителям приобретать продукцию Armenia Wine по заводским ценам.

Для компании 2019 год ознаменовался также повторным открытием национального ресторана "Назани" вкупе с интересными новшествами в зале для дегустаций и специализированном зале.

В течение всего прошлого года компания организовывала ряд образовательных программ в сфере виноделия с целью переподготовки специалистов.

Новые программы

Винодельня Armenia Wine , являясь пионером в сфере внедрения необходимых в современном винодельческом производстве инновационных и современных технологий, сегодня вступает в новый этап развития.

Стимулируя развитие в Армении органического виноделия, компания внедряет современные сельскохозяйственные технологии и такие культурные форматы, которые сегодня применяются в самых развитых странах мира. В 2020 году компания расширит процесс разбивки новых виноградников, уделяя особое внимание увеличению автохтонных армянских сортов наряду с армянскими и европейскими сортами.

Продолжая профессиональные образовательные программы и обмен практическими навыками с привлечением лучших международных экспертов, компания Armenia Wine в 2020 году намерена продолжать последовательно развивать сотрудничество с сельскими хозяйствами с целью получения высококачественного винограда.

Компания продолжит осуществлять вложения также в сфере гастротуризма. На территории винодельни будет задействован единственный в своем роде "Музей вина", в котором армянские и зарубежные посетители смогут ознакомиться с 6000-летней историей армянского вина.

В 2020 году Armenia Wine представит новый уникальный бренд – портвейн, который представит как на местном, так и международном рынках, а также коньяк, изготовленный с ароматом армянского терруара по французской методике.

В компании с гордостью констатируют успехи на мировых рынках. Armenia Wine занимает достойное место среди высококлассных вин у самых требовательных покупателей.