Том Йорк выложил в Сеть четыре редких песни

Вокалист и гитарист группы Radiohead выложил в Сеть четыре редких записи, сообщает NME.

Так, музыкант поделился записью "Hearing Damage", она входила в саундтрек фильма "Сумерки. Сага. Новолуние", а также композициями "What the Eyeballs Did", "S.A.D." и "Magic Beanz" из его проекта "Atoms for peace",

сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Накануне солиста Radiohead номинировали на "Оскар" за лучшую песню Daily battles из фильма "Сиротский Бруклин". Его впервые показали на большом экране в России 5 декабря 2019 года.