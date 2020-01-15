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В сенате намерены 21 января начать слушания по импичменту Трампу

В сенате намерены 21 января начать слушания по импичменту Трампу

Члены сената США, вероятно, 21 января смогут приступить к проведению слушаний по вопросу об импичменте президенту страны Дональду Трампу, сообщил во вторник спикер сената Митч Макконнелл.

"Палата представителей, вероятно, наконец-то в среду передаст нам дело об импичменте ", - заявил он журналистам. По словам Макконнелла, это позволит сенаторам начать подготовку к слушаниям, после чего "в следующий вторник можно будет начать рассмотрение дела",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее сообщалось, что в среду в палате представителей планируют проголосовать по вопросу о передаче в сенат дела об импичменте.

Большинство в сенате - 53 места - сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

 




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