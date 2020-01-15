Путин поздравил Максима Дунаевского с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил композитора, народного артиста России Максима Дунаевского с 75-летием, отметив, что произведения юбиляра занимают особое место в репертуаре известных исполнителей. Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайтеКремля.

"Вы достойно продолжили семейные традиции служения искусству и отечественной культуре, вложили свой талант, душу и неиссякаемую энергию в создание замечательных музыкальных произведений, которые занимают особое место в репертуаре известных исполнителей, украшают многие фильмы и спектакли", - говорится в поздравлении.

Максим Дунаевский родился 15 января 1945 года в Москве в семье композитора Исаака Дунаевского и балерины Зои Пашковой,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Известность Дунаевскому принес музыкальный телефильм "Д'Артаньян и три мушкетера" режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича (1979). Музыкальные композиции из фильма - "Пора, пора, порадуемся", "На войне, как на войне" и другие - стали хитами. Впоследствии композитор написал музыку к продолжениям этой ленты - "Мушкетеры двадцать лет спустя" (1992), "Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя" (1993) и "Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини" (2009).

С 2015 года маэстро является художественным руководителем Московской областной филармонии.