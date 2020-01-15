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Директор Офиса по реализации природоохранных программ освобожден от должности

Директор Офиса по реализации природоохранных программ освобожден от должности

Директор государственного учреждения “Офис по реализации природоохранных программ” Министерства окружающей среды РА освобожден от занимаемой должности.

Как передает Арменпресс, это опубликовано на официальном сайте правительства Армении.

“Принимая за основу пункт 27 приложения к “Постановлению Правительства Республики Армения N 9-Н от 13 января 2011 года”, Меружан Галстян освобожден от должности директора государственного учреждения “Офис по реализации природоохранных программ” Министерства окружающей среды Республики Армения”, - отмечается в тексте решения.




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