В Китае рассказали о симптомах нового типа коронавируса

Новый тип коронавируса, зарегистрированный в китайском городе Ухань в провинции Хубэй, на ранних стадиях проявляется в виде повышенной температуры и кашля, говорится в сообщении городского комитета по делам здравоохранения Уханя.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. "На самом раннем этапе болезнь проявляется в виде повышенной температуры и кашля, на раннем этапе протекает в продолжительной легкой форме. Болезнь легко может перерасти в тяжелую форму среди людей пожилого возраста и у пациентов с другими основными заболеваниями", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте комитета,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее глава подразделения новых заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что новый тип коронавируса, зарегистрированный в Ухани, может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку.