ППА предлагает снизить ставку НДС при импорте подержанных автомобилей из третьих стран

Фракция “Просвещенная Армения” Национального собрания РА предлагает изменить ставку НДС при импорте подержанных автомобилей из стран, не являющихся членами ЕАЭС, установив ее согласно сроку потребления по 5% и 10% ставке.

Как передает Арменпресс, законопроект “О внесении дополнений в Налоговый кодекс Армении” представил в комиссии НС по экономическим вопросам депутат Гурген Багдасарян.

“Проектом предлагается для подержанных автомобилей, ввозимых на территорию Республики Армения индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами из стран, не являющихся членами ЕАЭС, со сроком потребления 5-10 лет рассчитывать НДС по ставке 5% , для автомобилей со сроком потребления от 3 до 5 лет, по ставке 10%. Основная идея заключается в сохранении низких цен, чтобы импортеры, которые в дальнейшем смогли бы сохранить рынок”, - сказал Багдасарян.

Замминистра финансов Армении Арман Погосян отметил, что позиция правительства по этому вопросу отрицательная, добавив, что у них нет практики применения дифференцированных НДС, в данном случае сниженных ставок. Бенефициаром применения сниженной ставки НДС, то есть ожидающим выгоды должен быть потребитель, между тем в случае предлагаемых проектом решений выгодоприобретателем является не потребитель, а хозяйствующий субъект, который должен заниматься куплей и продажей автомобилей”, - сказал Погосян.

Он представил также и несколько других соображений, в частности отметив, что приняв проект, они нарушат взятые на себя на международных площадках обязательства, особенно в рамках ЕАЭС, поскольку получится, что для импорта из третьих стран устанавливаются более мягкие условия, чем в случае импорта из стран-членов Союза.

Проект в комиссии голосованием получил отрицательное заключение.