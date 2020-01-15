В аэропорту Мельбурна отменили около 50 рейсов из-за смога от пожаров

Работа аэропорта в австралийском Мельбурне нарушена в связи с плохой видимостью, вызванной смогом от лесных пожаров, отменено около 50 внутренних рейсов, сообщает издание Australian.

По словам представителя аэропорта, около 50 рейсов, как прибывающих, так и отправляющихся из аэропорта, были отменены, еще десятки рейсов вылетают с задержкой. Большинство отмен коснулось рейсов между Мельбурном и Сиднеем,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Причиной нарушения работы аэропорта стали ухудшенная из-за дыма видимость и штормовой ветер, отмечается в Twitter воздушной гавани.