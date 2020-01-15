Вторая волна погромов: АДР и резня армян в Баку 1918 года

В сентябре 1918 года в Баку произошли тщательно спланированные погромы армян, жертвой которых стали около 23 тысяч человек. Было уничтожено и разграблено большое количество принадлежащих армянам магазинов, нефтяных предприятий и домов. Армянская община понесла не только человеческие, но и финансовые потери. Погромы начались во второй половине сентября, когда город был захвачен турецкими войсками, и продолжались до ноября.

Неопровержимые доказательства этих кровавых событий сохранились в архивах Министерства иностранных дел Германии, где собраны отчеты и доклады от немецких военных, находившихся в те дни в Баку и в прилегающих к городу районах.

Подробный подсчет человеческих потерь армянского населения непосредственно после погромов провел Бахши Ишханян, который тогда возглавлял анкетную комиссию Армянского национального совета Баку. Результаты опросов и сравнения с другими источниками Ишханян представил в своей книге «Великие ужасы в городе Баку. Анкетное исследование сентябрьских событий 1918 года», которая была опубликована в 1919 году.

По состоянию на сентябрь 1918 года в Баку проживало более 100 000 армян, в том числе - беженцы из различных районов Азербайджана, попавшие под удар турецких войск. До сдачи города турецким войскам в середине сентября удалось эвакуировать морским путем лишь 1/3 армянского населения, большинство осталось в городе, став жертвой турецко-татарских нападений.

Из исследования Анкетной комиссии при Бакинском Армянском Национальном Совете. В списке отсутствуют беженцы из других районов, трудовые мигранты у которых в Баку не было родных.

Погромы армян были тщательно спланированы и организованы, причем не только командованием турецких войск, но и находящимся в Елизаветполе (Гандзак, сейчас Гянджа) руководством новосозданной Азербайджанской Демократической Республики. Особо стоит отметить тайный приказ министра внутренних дел АДР Бехбуда Хан-Джеваншира градоначальникам Нухи, Шемахи и Баку, в котором было указано: «Необходимо уничтожить армян, переступить через их тела для достижения наших целей. Не жалейте никого и исполняйте отданные вам приказы».

По подсчетам Анкетного комитета под руководством Бахши Ишханяна, только за три дня резни было убито около 9 тысяч человек. В поименном списке значится 5248 человек, к которым добавлено число убитых армянских беженцев из Шемахи и Гейчи, а также учтена погрешность как результат того, что в городе было много нефтяных работников-армян, у которых не остались родственников для уточнения их судьбы.

Убитые во время погромов 15-17 сентября (только поименный список) - 5248 Мужчин - 3763 Женщин - 1485 Детей от 1 до 15 лет - 681

Пропавшие без вести - 3572 Из которых убито - 3215 (согласно статистическим расчетам)

Пленные - 4246 Из которых умерло в результате рабского труда - 2972

Погибшие за 3 месяца - 8139 (от болезней и эпидемий, в том числе беженцы, направившиеся в Персию, на Северный Кавказ и Среднюю Азию)

Согласно опросам и подсчетам убитых и умерших в ходе сентябрьской резни, а также непосредственно после нее, в период турецко-азербайджанского правления в Баку вплоть до вступления в город английских войск, а также с учетом пропавших без вести, умерших в плену от работы в каторжных условиях, и армян, скончавшихся от болезней и эпидемий в результате изгнания из города, общее число жертв составляет 23 314 человек.

Подполковник Паракен, начальник штаба турецкой армии группы «Восток», в своем отчете генерал-лейтенанту фон Зеектиину выразил обеспокоенность погромами армян. «Большая часть зверств происходила в домах. Поэтому на улицах было относительно мало тел. В основном они [тела] были уложены по углам, так что часто мы могли узнать о них по запаху. В одном месте я увидел уложенные друг на друга 7 тел, в том числе несколько детей... Почти все тела были покрыты синяками, которые появились от ударов прикладами ружей и порезов. Из подвалов несло трупным запахом... При других свидетелях один немец мне рассказал, что адъютант Нури-паши с ним вошел в один из домов, где лежало тринадцать убитых грузин. Когда он обратил внимание на то, что это грузины, то есть лица, находящиеся под покровительством немцев, адъютант Нури-паши пожал плечами и сказал: “Их просто приняли за армян”, - писал Паракен.

Оставшиеся безнаказанными геноцидальные действия против армян в начале века закономерно привели к их повторению уже в конце 80-ых, когда в Баку вновь, в третий раз за историю города, было совершено чудовищное преступление против армянской общины. И вновь международное сообщество не отреагировало должным образом, не осудило и не потребовало наказания организаторов и исполнителей. За 30 прошедших после этих событий лет агрессивная армянофобия стала официальной государственной политикой современного Азербайджана. Убийцы армян в этой стране возводятся общественностью в ранг героев, поощряются и награждаются со стороны государства.

Подобная политика представляет опасность не только для Армении и Арцаха, но и таит в себе региональную угрозу, в том числе для все еще проживающих в Азербайджане национальных меньшинств – коренных народов региона.