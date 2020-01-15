В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком

Министр окружающей среды Японии Коидзуми Синдзиро - сын бывшего премьер-министра Японии Коидзуми Дзюнъитиро, намерен взять отпуск по уходу за ребенком ради своего первенца, рождение которого ожидается в январе.

"Я бы хотел, чтобы в министерстве окружающей среды сотрудники могли, не смущаясь, брать отпуска по уходу за ребенком", - приводит его слова агентство Киодо.

Министр Коидзуми возьмет в общей сложности двухнедельный отпуск в течение трех месяцев после рождения ребенка. Как ожидается, в основном отпуск будет формироваться за счет более короткого рабочего дня и удаленной работы, чтобы о не нанес ущерба деятельности Коидзуми на посту министра и в качестве депутата парламента,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Отпуска по уходу за ребенком законодательно разрешены в Японии для обоих родителей, но пользуется своим правом лишь ничтожно малый процент мужчин.