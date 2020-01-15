Прокуратура отклонила апелляцию защитника на решение о наложении ареста на имущество Саркисяна

Прокуратура отклонила апелляцию адвоката Амрама Макиняна против решения о наложении ареста на имущество третьего президента Армении Сержа Саркисяна. Об этом Арменпресс сообщили в Генеральной прокуратуре Армении.

Ранее Специальная следственная служба наложила арест на имущество Сержа Саркисяна в размере ущерба, причиненного предполагаемым преступлением. Его защитник Амрам Макинян подал апелляцию.

Специальная следственная служба завершила предварительное следствие по делу третьего президента Армении Сержа Саркисяна. По уголовному делу проходят еще 4 обвиняемых, в том числе и владелец компании “Флеш” Барсег Бегларян.

4 декабря третьему президенту Армении Сержу Саркисяну было предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 38-179 Уголовного кодекса РА, и в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде.

Согласно сообщению ССС, Саркисян, занимая пост президента Армении, используя свое должностное положение, в 2013 году организовал хищение денег в особо крупных размерах (489.160.310 драмов) путем растраты государственных средств группой должностных лиц.