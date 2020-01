Гомес представила новый клип на песню, посвященную Биберу

Американская певица и актриса Селена Гомес опубликовала на YouTube альтернативный клип на трек "Lose you to love me".

В черно-белом видео исполнительница аккомпанирует себе на фортепиано. Многие пользователи предполагают, что в песне рассказывается об отношениях с бывшим возлюбленным — канадским певцом Джастином Бибером.

"Мне нужно было потерять тебя, чтобы любить себя <...> ты сломал меня, и теперь я это вижу <...> спустя два месяца ты нашел нам замену", — поет поп-звезда,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

За сутки новая работа исполнительницы набрала более двух миллионов просмотров.

Предыдущий клип на ту же песню Гомес представила в конце октября. Видео было полностью снято на айфон.

Музыканты сходились и расходились несколько раз, начиная с 2011 года и окончательно расстались в 2017 году.

В сентябре 2019 года Джастин Бибер женился на модели Хейли Болдуин.