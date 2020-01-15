Артак Бегларян распространил заявление в связи с 30-летием погромов армян в Баку

Защитник прав человека Республики Арцах Артак Бегларян в связи с 30-й годовщиной погромов армян, организованных Азербайджаном в январе в Баку распространил заявление. Арменпресс представляет заявление Артака Бегларяна.

“В январе 1990 года город Баку, в котором в отличие от других населенных пунктов Азербайджана, все еще проживало значительное число армян, вновь стал ареной продолжающихся погромов армян. В третий раз после массовой резни армян в 1905 и в 1918 годах. 13 января после многотысячного митинга, состоявшегося в Баку, согласно заранее разработанной программе, собравшаяся толпа из 50 тысяч человек, разделившись на группы и по определенным адресам, врывалась в квартиры армян, чтобы “очистить” город от армян.

В период с 13 по 20 января армянство Баку только за свою национальную принадлежность подверглось насилию - резне, грабежу и насильственному выселению. Были нарушены права армян на жизнь, свободу и безопасность, собственность, справедливое судебное разбирательство и ряд других прав. Точное число убитых до сих пор неизвестно, однако, согласно нашим последним исследованиям, было убито около 450 человек.

18 января в связи с погромами армян в Баку и нападениями на армянские села Шаумянского района и Геташен Европарламент принял резолюцию “О ситуации в Армении”, призывающую власти СССР обеспечить действенную защиту проживающих в Азербайджане армян путем введения войск для вмешательства в ситуацию.

И только в ночь на 20 января 1990 г. в столицу Азербайджанской ССР были введены подразделения Советской Армии, которые, сломив яростное сопротивление вооруженных отрядов Народного фронта Азербайджана, прекратили семидневную резню армян.

27 сентября 1990 года в “New York Review of Books” было опубликовано открытое письмо, адресованное международному сообществу, подписанное 133 выдающимися учеными и правозащитниками Европы, Канады и США, которые подняли голос протеста против убийств и погромов армян в Баку. В письме, в частности, отмечалось, что “преступления против армянского меньшинства в Советском Азербайджане стали последовательной практикой, если не официальной политикой”.

Это преступление против человечности, организованное Азербайджаном в Баку, ускорило и почти завершило этническую чистку армянского населения в Азербайджане. За этот период в Сумгаите, Кировабаде и ряде других городов Азербайджана и Нагорно-Карабахской автономной области, со знанием и попустительством властей СССР были убиты тысячи и депортированы более 400 тысяч армян.

В последующие годы (1991 - 1994 годы азербайджано-карабахской войны) Азербайджан продолжал политику этнической чистки армян, которая, согласно нашему анализу, полностью соответствует правовой формулировке преступления геноцида, установленной Конвенцией “О предупреждении преступления геноцида и наказании за него”, принятой ООН в 1948 году. Более того, наши исследования показывают, что кроме лишения сотен тысяч азербайджанских армян их Родины, их права на собственность, свободное передвижение и ряд других прав продолжают оставаться нарушенными, и многие по сей день несут физические, психологические и материальные последствия этой политики.

Совершенные преступления до сих пор не получили надлежащей правовой оценки и остались безнаказанными. Государственная политика арменофобии, проводимая Азербайджанской Республикой является следствием именно этого. Ее жертвами продолжают становиться не только армяне Азербайджана и население Республики Арцах (Нагорный Карабах), но и все армяне и иностранцы, посещающие Арцах. Напомним, что Защитник прав человека Республики Арцах в 2018 г. опубликовал специальный доклад о политике арменофобии Азербайджана, представив конкретные примеры ее проявления и ее анализ в сравнении с международным правом.

Активный этап проявления арменофобии в азербайджанском обществе был зафиксирован и в апреле 2016 года, во время широкомасштабного нападения Азербайджана на Арцах. Защитник прав человека в рамках своей миссии по сбору фактов в 2016 г. в специальном докладе представил ряд случаев убийств, обезглавливания, пыток и нарушения прав гражданских и военных лиц и военных преступлений. Примечательно, что азербайджанские военные, совершившие подобные преступления, затем были награждены и поощрены властями Азербайджана.

Омбудсмен призывает международное сообщество дать надлежащую правовую оценку событиям 1990 г. в соответствии с основополагающими принципами и нормами международного права, а также принять действенные меры по прекращению продолжающейся и в настоящее время политики арменофобии. Этот путь расистской ненависти не только противоречит общеизвестным принципам международного права, но и все больше отдаляет два народа от урегулирования конфликта и восстановления мира”.