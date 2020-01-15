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Миссия ОБСЕ проведет мониторинг линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана

Миссия ОБСЕ проведет мониторинг линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана

16 января, согласно договоренности, достигнутой с властями Республики Арцах, миссия ОБСЕ на границе Арцаха и Азербайджана, северо-восточнее Акны проведет плановый мониторинг режима прекращения огня. Об этом Арменпресс сообщили в МИД Арцаха.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять полевые помощники личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и Михаил Олару (Молдова).

С противоположной стороны границы наблюдение будут осуществлять личный представитель Действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик, его личный помощник Саймон Тиллер (Великобритания) и сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).

Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.




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