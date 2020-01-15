Азербайджан пытается поднять авторитет деморализованных вооруженных сил

Согласно публикации азербайджанской прессы от 08.01.2020 года, Министерством обороны Азербайджанской Республики, Министерством труда и социальной защиты населения, Министерством молодежи и спорта, Министерством образования и культуры, а также Государственной службой по мобилизации и призыву был подписан “План совместных мероприятий на 2020 - 2023 годы по повышению рейтинга военной службы в азербайджанской армии в обществе, в частности среди молодого поколения”.

Таким образом, власти, используя механизмы обмана и рекламы, не жалеют сил и энергии для того, чтобы в азербайджанском обществе поднять обесценившийся авторитет вооруженных сил и обеспечить количество человеческих ресурсов армии.

Командование Вооруженных сил Азербайджана прекрасно осознает, что в воинских частях ощущается существенный недостаток личного состава, который, в свою очередь, создает дополнительные препятствия для организации боевого дежурства на передовой.

По поводу подобных фактов в интернете есть множество записей, в которых военнослужащие обращаются с вопросами к членам правящей партии “Ени Азербайджан”. “Неужели это служба в описываемой вами армии? Это высокий боевой дух армии? Для спасения жизни солдаты считают дни. Это школа мужественности азербайджанцев?”.

Согласно озвученным азербайджанскими оппозиционными общественными организациями заявлениям, в армии нет дезертиров, эти люди покидают воинские части для сохранения своей жизни. Отправив новобранца в армию, родственники часто получают его обратно больным или мертвым.

“Human Rights Watch” (неправительственная организация по исследованию и документированию мониторинга “Защита прав человека”, офис находится в США): “По данным на 2005 год, после прекращения огня 1994 года более 5000 азербайджанских солдат погибли в результате избиений, инфекционных заболеваний и недоедания. Призывники живут в плохих жилищных условиях. Исходя из климатических особенностей территории Азербайджана, фиксируется смертность от летнего солнца и обморожения зимой”.

Даже авторитетный сайт BBC сообщил о вседозволенности в азербайджанской армии, цитируя известное дело 2017 года о шпионаже в пользу Армении, согласно которому пыткам подверглись десятки азербайджанских военных, 25 военнослужащим было предъявлено обвинение в измене Родине и в результате пыток было зафиксировано 9 погибших.

Ликвидации существующих в армии проблем не помогают даже огромные суммы, выделяемые из бюджета Азербайджана, которые не только не расходуются на укрепление порядка, но и разными путями присваиваются и распыляются.